Dames Pellens Rijsbergen tijdelijk dicht vanwege personeelstekort

RIJSBERGEN - Er is zo'n groot gebrek aan goed gekwalificeerd horecapersoneel, dat restaurant Dames Pellens in Rijsbergen tijdelijk is gesloten. De eigenaars hebben tijd nodig om hun nieuwe restaurant Oase in Bergen op Zoom op de rails te zetten. Er is intussen niemand die de leiding van Dames Pellens op zich kan nemen.

Het is niet de bedoeling dat Dames Pellens dicht blijft, meldt eigenaar Donny Musters. Hij en zijn vrouw Rosita hebben alleen, om allebei hun restaurants open te kunnen houden, wel goed gekwalificeerd personeel nodig. Mensen die in staat zijn zelfstandig een restaurant als Dames Pellens te kunnen draaien. ,,En dat personeel is nauwelijks te vinden", zegt Musters.

Werkvakantie

Vandaar dat het echtpaar noodgedwongen op soort van 'werkvakantie' is gegaan in Rijsbergen. Het restaurant daar is gesloten, om te kunnen werken aan de avondkaart van Oase in Bergen op Zoom. Niet ideaal, maar het kan even niet anders, zegt Musters.