'Dame aan rollator van de sokken gereden in Valkenberg'

Fietser gewond na val in Breda

15:24 BREDA - Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt nadat hij over de kop was geslagen op de kruising Mastbosstraat - Dreef in Breda. Dat gebeurde nadat de man was geschrokken van een auto, en hij hard remde. De fietser vloog over zijn stuur en kwam hard op de grond terecht.