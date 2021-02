Daklozenopvang overspoeld met arbeidsmigranten

Daklozen in Breda gekort op uitkering: ‘Ze hebben tenslotte ook geen woonlasten’

11 februari BREDA - Daklozen in Breda worden gekort op de uitkering die ze krijgen van de gemeente. In plaats van 875 euro per maand krijgen ze maar 730 euro. Een van de redenen die burgemeester en wethouders aandragen voor dit besluit: een dakloze heeft geen woonlasten.