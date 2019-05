Daklozenopvang in Breda wordt in een nieuw jasje gestoken

Bredanaar (48) slaat 17-jarig buurmeisje in het gezicht na burenruzie in Tuinzigt

10:56 BREDA - In de Bredase wijk Tuinzigt is dinsdagavond een burenruzie volledig uit de hand gelopen. Een 48-jarige man zou daarbij zijn 17 jaar oude buurmeisje in het gezicht hebben geslagen en haar aan haar haren hebben getrokken. De man is aangehouden voor mishandeling.