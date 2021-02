Daklozen in Breda gekort op uitkering: ‘Ze hebben tenslotte ook geen woonlasten’

Brandweer voorkomt gevaarlij­ke situatie en verwijdert sneeuw op kerkgebouw in Breda

10 februari BREDA - De Bredase brandweer is woensdagochtend uitgerukt naar het Graaf Hendrik III Plein in Breda. Sneeuw over de dakrand van het kerkgebouw hing, zorgde daar voor een gevaarlijke situatie.