Dakloze die reiziger bijna doodstak op station Breda: ‘20 jaar met zenders in je kop, dan word je boos’

Bredase sportclubs slaan zich door coronacri­sis heen: ‘Hartstikke trots op wat clubs laten zien’

22 september BREDA - De sportclubs in Breda hebben tot nu toe geen gebruik gemaakt van het hulppakket van 250.000 euro. De coronapot die de gemeente had vrijgemaakt is nog volledig gevuld. ,,Er is geen cent uit”, meldt wethouder Daan Quaars (VVD, sport). Maar er zijn nu wel verontrustende signalen.