Dakloze als ‘kostganger': in Breda kan het binnenkort

De voormalige corporatiedirecteur die nu een adviesbureau in Bavel runt weet dat er op dit moment twee mensen zijn die klaar staan om een dakloze op te vangen. Dat zijn er nog niet zo veel, maar daar komt verandering in wanneer de ‘kostgangersregeling’ in stelling wordt gebracht: ,,Nu leeft met name bij mensen die in de bijstand zitten de angst dat ze worden gekort op hun uitkering. Als dat is geregeld verwacht ik dat het aantal mensen dat wil helpen snel oploopt. Dan is het namelijk gewoon een legale vorm van onderhuur.’’