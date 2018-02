Dakloos bij bittere winterkou, in een enkeldaks tentje bij min 8

Dakloos bij deze bittere winterkou. Voor tientallen mensen in en om Breda is het dagelijkse realiteit. Straatwerkers proberen hen over te halen gebruik te maken van de winteropvang.

Het is maandag, einde van de middag. Met Hans Diks en Manuela Blaswich rijden we naar de bosschages langs de Backer en Ruebweg. De thermometer geeft aan dat het net onder de nul graden is. De komende uren daalt het kwik naar de min acht. De straffe oostenwind zorgt voor een nog lagere gevoelstemperatuur. Geen omstandigheden om de nacht buiten door te brengen.

Weggestuurd

Diks en Blaswich zijn beiden straatwerker van de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. (SMO). Ze kennen veel plekken waar daklozen verblijven. In de bosjes treffen we twee Bredanaars van 43 en 42 jaar. In een tentje, vastgemaakt aan bomen, met grondzeilen afgedekt. Een afvalemmer staat naast de ingang van de tent. Kaarsen binnen moeten enige warmte bieden. De twee, een getrouwd stel, werden anderhalf jaar geleden hun huis uitgezet. Ze zitten in de schuldsanering en krijgen 100 euro leefgeld in de week. “Dit is al onze vijfde plek. We worden overal weggestuurd. We zijn hier nu ongeveer vijf maanden, maar moeten hier waarschijnlijk ook weer weg.”

Piepschuim

Diks en Blaswich zoeken de beide mannen dikwijls op en ondersteunen hen daar waar mogelijk is. Als Diks hen vraagt of ze vanwege de kou mee willen naar de winteropvang aan de Slingerweg, is hun antwoord nee. “We hebben het hier niet koud. We zijn al tien jaar getrouwd en houden elkaar wel wam.” Ze laten zien dat ze het tentje met piepschuim hebben geïsoleerd. “En we hebben matrasjes, kussens, een wollen deken en drie slaapzakken.” Soms gaan ze weleens naar kennissen, om te douchen. “Maar dat kan natuurlijk ook niet altijd, ze zien ons al aankomen”, verzucht een van hen. "Het is overleven, we hopen dat er snel een einde aan komt en dat we weer in een huis kunnen gaan wonen."

Vaak warm eten doen ze niet, ze zijn blij dat Diks hen belooft straks terug te komen met een warme maaltijd van de winteropvang.

De SMO opent die winteropvang, bij de zogeheten Doorstroomvoorziening aan de Slingerweg, als de weersverwachting aangeeft dat het gedurende twee nachten 0 graden of lager zal zijn. De opvang is gratis. Gisteren en eergisteren is er nog maar mondjesmaat gebruik van gemaakt vertelt Diks. "Een man of vier."

Slaapzakje

Een opvang die volgens hem vooral belangrijk is voor daklozen die zich niet goed kunnen wapenen tegen de kou. "Sommigen bereiden zich goed voor. Anderen staan niet zo sterk in hun schoenen, slapen in een lullig slaapzakje. Of ze drinken te veel alcohol. En dat moet je met dit weer zeker niet doen." Een stuk of vijftig daklozen lopen er naar schatting rond in Breda. Van lang niet iedereen is bekend waar ze verblijven. "Sommigen zijn mobiel, verblijven dan weer hier dan weer daar. En er zijn er die steeds verjaagd worden en de bossen in gaan. Dan ben je ze kwijt, verdwijnen ze van je radar."



Smoezelig zeil

Even verderop verblijft een dakloze man van Poolse komaf in een piepklein, aftands enkeldaks tentje, met daarover een smoezelig zeil. Dikke jas aan, muts over zijn hoofd, een slaapzak over zijn benen getrokken. Ook hij is al tijden dakloos.

Poolse dakloze bij zijn tentje. © Gerlach Hochstenbach