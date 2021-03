Dak- en thuislozen derde week maart naar tijdelijke onderkomen aan de Riethil

BREDA - De dak- en thuislozen in Breda die worden opgevangen in de Doorstroomvoorziening (DSV) aan de Slingerweg verhuizen in de derde week van maart naar het tijdelijke onderkomen aan de Riethil 12, in een gebouw van Atea. De Doorstroomvoorziening wordt gesloopt en krijgt een nieuw gebouw, de eerste paal zal naar verwachting na de zomer de grond in gaan.

Het pand aan de Riethil is inmiddels geschikt gemaakt voor de tijdelijke opvang van cliënten, voorzien van een- en tweepersoonskamers, een kleinschalige inrichting net als straks in de nieuwe Doorstroomvoorziening. De sloop gebeurt van 1 april tot medio juli. De eerste paal van het nieuwe gebouw zal naar verwachting in september 2021 de grond in gaan. Medio 2022 wordt dan het nieuwe pand in gebruik genomen.

Kleinschaliger

De buurt aan de Riethil is eerder al geïnformeerd, de omgeving van de Slingerweg wordt half maart bijgepraat. De nieuwbouw is nodig omdat het gebouw sterk verouderd is en de indeling niet meer van deze tijd is. De kleinschaligere slaapkamers zijn een, zoals wethouder Miriam Haagh (PvdA, gezondheid) in een raadsbrief het noemt, ‘prikkelarmere en veiligere plek om weer te wennen aan hoe het leven is met een dak boven je hoofd’. ,,Bovendien is het risico kleiner dat cliënten elkaar onbedoeld wakker houden ’s nachts vanwege bijvoorbeeld psychische problematiek.”

,,We verwachten dat deze verbetering in opvangomstandigheden de medewerkers en vrijwilligers van het straatteam, bemoeizorg, de inlopen en centraal onthaal ook helpt om dak- en thuislozen sneller gemotiveerd te krijgen om een eerste stap te zetten van de straat naar een stabielere woonsituatie.” De tijdelijke winteropvang in een voormalig schoolpand aan de Nansenweg in wijk Heuvel is 1 maart gesloten.

DSV blijft een ‘tussenlocatie’ De Doorstroomvoorziening aan de Slingerweg, die plek biedt aan veertig dak- en thuislozen, blijft ook met de nieuwbouw een, zoals het heet, ‘tussenlocatie’. In de regio is een breed aanbod van woonvoorzieningen beschikbaar, variërend van crisiswoningen voor acute situaties, bijvoorbeeld voor gezinnen die dreigen op straat te belanden, tot woningen voor 24-uurs zorg en toezicht (beschermd wonen) en voorzieningen voor gerichte begeleiding, zoals bijvoorbeeld Housing First. De raadsbrief: ,,Dat brede palet is nodig om mensen echt op maat te helpen. Zo hebben we specifieke opvang voor jongeren (Villa Boerenbont en het jongerenhuis). Maar ook een specifieke afdeling op de Gaarshof waar bijvoorbeeld ouderen of mensen met een beperking die verpleging nodig hebben kunnen verblijven. En zelfs voor mensen met een chronische verslaving is er een plek waar ze veilig kunnen wonen (De Vliet). Tenslotte kijken we specifiek naar wat bepaalde doelgroepen nodig hebben aan zorg en begeleiding, zoals bijvoorbeeld GHB-verslaafden.”

Volledig scherm Ontwerp van de nieuwe dak- en thuislozenopvang de Doorstroomvoorziening in Breda. © Gemeente Breda/Rienks Architecten