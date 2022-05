Dak bouwtent Buurtschap Rijsbergen weggewaaid

De tent wordt jaarlijks opgebouwd op een terrein dat via De Waterman aan de noordkant van het dorp bereikbaar is. Het bouwwerk is al meerdere jaren in gebruik en was gisteren bijna klaar. ,,De tent was nog niet helemaal klaar en dat zal het probleem geweest zijn", schat voorzitter De Theije in. ,,Door een windhoos is het dak eraf gewaaid.”