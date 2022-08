Dahliawandeltocht in Klein Zundert is een blijvertje

Scooterrij­der gewond na botsing met auto in Breda

BREDA - Bij een ongeluk in de Concordiastraat in Breda is zondagmiddag iemand gewond geraakt. Een man op een scooter werd aangereden door een auto. Dat gebeurde rond 13.30 uur. Wat er precies misging, is onduidelijk.

14 augustus