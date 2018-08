Dahlia's worden gestoken in Zundert

Die spanning heeft wel wat, vindt Bart Hendrickx van Laer-Akkermolen. In hun bouwplaats zijn zo'n 80 mensen volop aan het werk en worden de eerste dahlia's gestoken. ,,Het is gezonde wedstrijdspanning. Onze onderhandelaars zijn volop bezig om genoeg dahlia's binnen te halen. Normaliter heb je dan van andere corso's als reddingsboei, dat is dit jaar niet. Het is een uitdaging; als alles makkelijk gaat zou het toch minder leuk zijn", meent hij.

Aan een tafel zitten Peggy en Anita de dahlia's te prikken. ,,Het tempo zit er lekker in. De kwaliteit is ook goed, als je de dahlia's moet konten kost dat veel meer tijd", legt Peggy uit. Met konten bedoelt ze: rond de kern de blaadjes verwijderen. Nu is dat niet nodig. Ze helpt alleen met het prikken, de rest van het traject gaat aan haar voorbij. ,,Ik zie Anita ook haast nooit, maar wel altijd hier. We zijn prikvriendinnen", grijnst ze. De spanning zit er ook volgens haar nog zeker niet in. ,,Dat is zaterdagavond. Het is niet zozeer geschreeuw of geren, maar je voelt aan alles dat er wat stress ontstaat. Dan loopt er ook zeker twee keer zoveel volk als nu", vertelt ze. Laer-Akkermolen start zondag tijdens het Corso als voorlaatste in de rij.