Dagje met vrijwilligers rondkijken in natuur van de Biesbosch

De BoswachterBIESBOSCH - Eens in de zoveel tijd organiseren we een leuke dag voor onze vrijwilligers om ze in het zonnetje te zetten. Na alle lockdowns van de afgelopen jaren, kon dat gelukkig weer. We hebben onze vrijwilligers daarom een dagje meegenomen naar het Biesbosch Museum en daarna hebben we een tochtje gemaakt op fluisterboten met boswachters Harm Blom en Joey Braat.

Terwijl we heerlijk op het water drijven, vertellen zij ons over alles wat in de Biesbosch leeft en wat we allemaal om ons heen zien. Van kilometers afstand kunnen zij een zwarte vlek zien vliegen en ons vertellen dat dat toch echt een bruine kiekendief is. Na een kijkje door de verrekijker zien we dat zij gelijk hebben.

Vechtende vogels

Tijdens het dobberen hebben we ook enkele mooie taferelen mogen bewonderen van zeearenden. Een van die zeearenden had zich begeven in het territorium van een buizerd die dat niet kon waarderen. Terwijl we de vliegende zeearend bekeken, werd de zeearend plots door de buizerd aangevallen. We konden de twee vechtende vogels nog een tijdje volgen. Een prachtig tafereel waarbij het verschil in grootte goed zichtbaar werd.

Even verderop had een groepje jonge zeearenden zich gevestigd op wat dode bomen in het water. Daar zagen we mooi het verschil mooi tussen de eerstejaars zeearend en de ietsje oudere jonge zeearenden. Iets wat we in de opvang niet gauw tegenkomen.

In het zonnetje

Het was een erg geslaagde dag. We hebben onze vrijwilligers even in een welverdiend zonnetje kunnen zetten met dank aan de boswachters waarmee we nauw samenwerken. Het was leuk om te zien hoe gespecialiseerd je kunt zijn in dezelfde soort vakgebieden, maar dan toch op heel andere vlakken.

Wil jij graag een kijkje nemen bij ons achter de schermen en zien waar onze vrijwilligers druk mee bezig zijn? Kom dan naar onze open dag op 2 oktober! Voor meer info, check onze facebookpagina!