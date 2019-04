Dagelijks bestuur Brabantse Delta treedt aan

Daarmee komt een einde aan de werkzaamheden van formateur Huub Hieltjes. Na de verkiezingen van 23 maart is hij op basis van diverse gesprekken tot de conclusie gekomen dat de VVD, de grote winnaar, het best een dagelijks bestuur kan vormen met Ons Water/West-Brabant Waterbreed en het CDA. Ook vertegenwoordigers van de Kamer van koophandel en de ZLTO komen in dit bestuur terecht. Wie de nieuwe bestuurders zijn wordt pas vanavond bekend.