Dag van de Rechten van het Kind: Dit zijn de Drie Helden van Breda

en toen Salsedo: drukker van links Breda

13:30 Wie het heeft over de vele 'aktiegroepen' in de jaren '70 en '80 in Breda, heeft het ook over Salsedo. De drukkerij van Marcel Rensen en Emiel Rouws was de 'huisdrukker' van alles wat in die jaren met protest te maken had, en drukte enorm veel voor de linkerkant van het Bredase politieke spectrum.