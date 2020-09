Dag van de Groene Kades in Breda: ontdekkingstocht naar planten en insecten

Brabantse werkgevers zoeken naar alternatie­ven door tekort aan coronates­ten: ‘Wachten kost ons geld’

24 september WEST-BRABANT - Door de beperkte testcapaciteit zoeken bedrijven in West-Brabant hun heil in commerciële testen. Zo zet Kristel Groenenboom in op een teststraat voor Oosterhoutse ondernemers, en heeft Sjoerd Voermans zelftesten ingekocht voor zijn 250 medewerkers. Het RIVM waarschuwt voor de betrouwbaarheid.