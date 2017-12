Daders voortvluchtig na overval op Jumbo supermarkt aan Baliëndijk in Breda

Dat laat de politie weten in een Burgernetbericht. Mogelijk is er een wapen gebruikt. Enkele meters voor de deur ligt in elk geval een hamer, waarmee vermoedelijk de ruit van de voorpui is ingeslagen.



Daarin wordt gevraagd uit te kijken naar drie mogelijke daders van de overval. Mensen wordt geadviseerd als ze verdachten aantreffen geen actie te ondernemen maar contact op te nemen met de politie.



Onbekend is of er iets is buit gemaakt en of er slachtoffers zijn gevallen.