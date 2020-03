Daders van overval Bredase pizzeria in 2011 via DNA alsnog bestraft

Hoger beroep tegen vrijspraak vermeende pepper­spray­spui­ter Café Janssen in Breda

18:40 BREDA – Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de man die in café Janssen in oktober 2018 met pepperspray zou hebben gespoten. Tegen de verdachte was 120 dagen, waarvan 79 dagen voorwaardelijk geëist, plus een taakstraf van 240 uur.