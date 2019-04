Daders van moord in Breda hadden mogelijk Limburgs accent

Van Zundert zou maandagavond een afspraak hebben om een deal te maken over auto-onderdelen. De mannen - Limburgers, volgens de bronnen - kwamen met z'n tweeën aan. Ze zouden de Bredanaar hebben vastgebonden en hem om geld hebben gevraagd, waarna hij vervolgens in brand is gestoken. Nadat de Bredanaar kon ontsnappen, is hij zwaargewond bij een huis aan de overkant onder de douche gezet. Dinsdagochtend is Van Zundert in het ziekenhuis in Rotterdam aan zijn verwondingen overleden.