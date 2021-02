Daar zit ik dan, als 28-jarige single wéér alleen op de bank. En nu?

Joggers zijn slecht zichtbaar en zorgen voor gevaarlij­ke situaties in Breda

9 februari BREDA/ETTEN-LEUR - Voetgangers en joggers moeten beter zichtbaar zijn als ze in het donker op een fietspad lopen. Die oproep doet de gemeente Breda nadat er meldingen binnen zijn gekomen over gevaarlijke situaties. Op het fietspad naar Etten-Leur is een bord geplaatst ‘Loop Veilig. Loop Verlicht’.