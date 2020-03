Daar zijn de tulpenbomen in de Bredase Parkstraat

Nog geen aanhoudin­gen voor reeks autobran­den in Bredase wijk Princenha­ge

11:13 BREDA - Er is nog niemand aangehouden voor de reeks autobranden in de wijk Princenhage in Breda. Dat meldt een wijkagent woensdagochtend. In de Bredase wijk gingen zondag vroeg in morgen zes auto's in vlammen op. Een zevende voertuig raakte beschadigd.