Daar gaat-ie: zendmast Oude Vest in Breda wordt weggehaald

In 1987 zette het bedrijf Mammoet de antennemast op de binnenplaats van het gebouw neer. Nu haalt wederom Mammoet hem in opdracht van Lek Scrapping Services het gevaarte weer weg. Donderdag heeft het bedrijf de hijskraan opgebouwd achter het gebouw, op het terrein van de Mols Parking.



De werkzaamheden zijn vrijdag om 7.00 uur begonnen en zullen de hele dag duren. Er moeten eerst wat bouten losgebrand worden voor de mast weggetakeld kan worden.



Er komt geen nieuwe zendmast terug. De telecombedrijven en omroepdiensten die gebruik maken van de mast, hebben alternatieve locaties gevonden voor hun apparatuur. Eigenaar van de mast is Alticom. Dat bedrijf nam tien jaar geleden een aantal masten en torens van KPN over om ze vervolgens te verhuren aan derden. Toen was het al de bedoeling dat de mast in Breda ontmanteld zou gaan worden.