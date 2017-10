Daan (13) wordt op weg naar voetbaltraining in Breda aangevallen door wespen of bijen

"De schrik zit er nog goed in. Hij is drie keer in zijn achterhoofd gestoken", zegt de moeder. "Nadat hij de wespen, of bijen, dat weten we niet zeker, op zich af zag komen is hij er rennend vandoor gegaan, daarbij de beesten van zich afslaand."



"Het waren in ieder geval geen hoornaars", had de gestoken Daan nog tegen zijn moeder gezegd.



Vlak na de aanval is er nog een andere persoon aangevallen. Dit gebeurde op dezelfde plaats als waar Daan is aangevallen.



De politie neemt contact op met de calamiteitendienst van de gemeente. Zij gaan dinsdag controleren en mocht het nodig zijn dan zal de brug worden afgesloten totdat het gevaar is geweken.



De moeder van Daan vraagt in haar facebookbericht om haar waarschuwing zo veel mogelijk te delen.