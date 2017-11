D66 wil met nieuw bloed Bredase raad in

Zedenzaak Van Sonsbeeckpark: dader nog altijd spoorloos

14:30 BREDA - De dader van de zedenzaak in het Van Sonsbeeckpark in begin september is nog niet gepakt. De zaak schrok de wijk Boeimeer op, nadat een Bredaas meisje ’s nachts halfnaakt aanbelde bij een woning aan de Willem-Alexanderstraat.