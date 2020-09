D66 ruikt een kans: ‘Steek geld van Wopke-Wiebesfonds in spoorlijn Breda-Utrecht’

Even voorstellen ‘Politiek is leuker om te volgen dan welke soap dan ook’

11 september Polen, Noorwegen, Duitsland en Engeland: regioverslaggever Nico Schapendonk (57) is al op veel plekken geweest voor zijn werk bij de krant. Toch doet hij net zo lief verslag van zijn eigen Breda, en dan met name de politiek. ,,Dat gaat hard tegen hard. Dat is leuker dan welke soap dan ook.”