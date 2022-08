D66-fractie op de bres voor klagende zwemmers Wolfslaar: ‘Er moet iets veranderen’

BREDA - Er moet snel iets veranderen in de samenwerking tussen de gemeente Breda en exploitant Optisport, om te voorkomen dat er volgend jaar weer gemor ontstaat over de openingstijden van zwembad Wolfslaar.

Dat blijkt uit een aantal vragen dat de raadsfractie van D66 naar het college heeft gestuurd. Daarin constateren de democratische raadsleden Joek van Pul en Joyce de Goede dat het ‘onrustig blijft bij zwembad Wolfslaar’.

Geen waar voor hun geld

Quote We begrijpen de klachten van de zwemmers goed Joek van Pul en Joyce de Goede, D66-raadsleden Breda ,,Dit keer zijn het zwemmers die hun stem laten horen. En vooral diegenen met een abonnement. Beperkte openingstijden zijn de bottleneck: ze krijgen geen waar voor hun geld. De ene keer is er te weinig personeel, de andere keer zijn openingstijden gebaseerd op een niet kloppende weersvoorspelling van twee dagen daarvoor”, aldus de raadsleden.

Ze kijken met ‘gemengde gevoelens naar de situatie’. ,,We begrijpen de klachten van de zwemmers goed” aldus Van Pul en De Goede. ,,Maar aan de andere kant zien we ook een mooi zwembad waar veel mensen en families gebruik van maken. Het enige openluchtzwembad in Breda, voor al onze bewoners. En met een 50 meterbad, ook dat is ondertussen uniek.”

,,Het aanwezige personeel is vriendelijk en er is veel ruimte en veel speelgelegenheid. Maar we zien ook een zwembad dat lastig is om efficiënt te exploiteren. Desondanks blijven de klachten van de zwemmers terecht.”

Open houden in september

De D66’ers willen daarom weten of ‘de zwemmers een punt hebben wanneer ze het zwembad ook in september open willen houden’. Mocht het antwoord ‘ja’ zijn, dan willen Van Pul en De Goede weten wat er gaat veranderen in de samenwerking tussen Breda en Optisport, zodat aan de zwemmerseisen wordt voldaan.

Dat er iets moet gebeuren om ‘volgend jaar problemen te voorkomen en betere en langere openingstijden te garanderen’ is voor de fractie overduidelijk.