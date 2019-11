D66-congres: muurschildering van Hans van Mierlo in Breda

Kristall­nacht Breda: Om over de brug te komen, moet je vooral bewegen

10 november BREDA - ,,We moeten vaker samen over de brug komen. Naar elkaar toe. Maar dat kan niet als we altijd op de ander wachten om naar onze kant te komen. We zullen zelf ook moeten bewegen. Verbinding kan alleen als je je losmaakt van je eigen zekerheden”, zei burgemeester Paul Depla in de Marokkaanse Arrahman moskee. De jaarlijkse herdenking van de Kristallnacht was ditmaal een middageditie. Niet op 9 november, in verband met de viering van Sabbat, maar een dagje later. Daardoor geen kaarsen en door een afzegging ook geen muziek. Kaal en sereen. Maar de verhalen bleven.