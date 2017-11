Cybercrime blijft vaak onder de radar

BREDA - De gevolgen van cybercrime worden zwaar onderschat. Dat zei directeur Jeroen van Glabbeek van NAC-sponsor CM donderdagmiddag tijdens de themabijeenkomst Are We Safe? in de voormalige Bredase Koepelgevangenis.

Het bedrijf is volgens Van Glabbeek zeer regelmatig het doelwit van cybercriminelen. “We zijn een succesvol bedrijf en dus vinden we veel criminelen op ons pad. Vorige week nog was CM het slachtoffer van een ddos-aanval die wij uiteindelijk konden afslaan”, zei hij.

Volgens Van Glabbeek verzwijgen veel bedrijven dat ze slachtoffer zijn of werden van cybermisdaad. “Er worden dagelijks pogingen ondernomen om je via internet te bestelen of te chanteren. In Rusland en China zijn er grote kantoren waar hackers hier hun werk van maken”, zei Van Glabbeek.

Justitie

Dagvoorzitter John van den Heuvel, misdaadverslaggever bij De Telegraaf, vroeg de Bredanaar naar zijn zijn ervaringen met politie en justitie als hij aangifte doet van een cyberaanval. Daar antwoordde Van Glabbeek, die zaken doet met de politie, diplomatiek op.

Er is volgens hem veel kennis bij de politie, maar een substantieel daarvan zou onvoldoende gedeeld worden. Van den Heuvel wees op het capaciteitsprobleem bij de politie. “Het is vooral een kwantiteits- en niet een kwaliteitsprobleem.”

Opmerkelijk en enigszins misplaatst was de aanwezigheid van oud-advocaat Bram Moszkowicz die in ongenade viel vanwege fout declaratiegedrag. Het gesprek met Van den Heuvel ging amper over het thema, maar op een vraag uit het publiek antwoordde Moszkowicz dat hij als advocaat ook een cybercrimineel zou verdedigen. Ook al ontbeert hij de kennis op dit terrein.

“Ik zou mij dan verdiepen in het onderwerp”, zei hij. Of dat ooit nog eens gebeurt, is maar helemaal de vraag. Moszkowicz zei dat hij wel wil terugkeren als advocaat, maar vreest voor een afwijzing van zijn beroepsgroep. “Dat wil ik mijn ouders besparen”, zei hij.

Wachtwoorden

Het antwoord op de hamvraag bleef vanmiddag uit. Wat kan het bedrijfsleven doen tegen cybermisdaad? Eenmaal binnen valt er bitter weinig meer te doen tegen een cyberboef, zo viel op te maken uit de lezingen van John Hermans van KPMG en oud-hacker Rickey Gevers van cyberbeveiliger RedSocks.