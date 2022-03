CV De IJsbrekers baalt van inbraak bouwschuur: ‘Veel materiaal was nieuw en wagen is nog niet af’

Nergens in Nederland worden per woning zoveel pakketjes bezorgd als in Breda: ‘Het was aanpoten’

BREDA - Nergens in Nederland worden zoveel pakketjes afgeleverd als in Breda. Per inwoner zijn er vorig jaar 25 aan de deur bezorgd. Dat is beduidend meer dan de nummer twee in deze ranglijst, Almere. Daar werden ‘maar’ 22,7 pakjes afgeleverd.

2 maart