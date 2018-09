CV Bokkie speurt net als 1500 deelnemers naar open gulp bij Gils Kwist

GILZE - Eten we de snoepzak op of niet? Wat is er allemaal te vinden in Gilzer nachtkastjes? En wat moest je in hemelsnaam aan met de zanger van The Auld Triangle in café The Banner? Allemaal vragen die zaterdag opborrelden tijdens Gils Kwist.

Nou, het was dus niet de bedoeling om de snoepzak die bij het opdrachtenboek was gevoegd gezellig met het team op te peuzelen. Nee, van alle lekkernijen moest de juiste benaming ingevuld worden. En dat gaat lastig als je het snoepgoed net hebt verorberd... In de categorie 18+ moesten er foto's gemaakt worden van de inhoud van nachtkastjes. Dat leverde een hoop hilariteit en bijzondere voorwerpen op.

Het zangoptreden dat een in een ruiten blouse gestoken man gaf in café The Banner trok vlak voor het uitdelen van de opdrachtboeken in ieder geval veel aandacht. Met mobiele telefoons en zelfs met GoPro-camera's werd de vertolking van The Auld Triangle door de teamcaptains en teamafgevaardigden (die overigens een wachtrij vormden van wel zeventig meter) vastgelegd, bang om een detail te missen.

Gekleurde schoenen of open gulp

Kimmy van den Kieboom (33), teamcaptain van team CV Bokkie, legde uit waarom: "Bij de eerste editie van Gils Kwist moest je achteraf gezien ook al erg opletten voordat het spel officieel van start ging. Toen was er bijvoorbeeld een paarse krokodil, had iemand van de organisatie gekleurde schoenen aan en stond er bij een ander zijn gulp open. Die informatie was allemaal bruikbaar en leverde punten op. Dus ook nu houden we alles goed in de gaten."

Teamgenoot Bram (32) is zelfs uitgerust met een GoPro op zijn hoofd. "Zo brengen we alles wat er gebeurt in beeld en kunnen we het eventueel terugkijken. De vorige keer werden we tweede dus het zal lastig worden om dat te evenaren of te verbeteren. Want er komt bij dit spel ook een portie geluk kijken. Maar we gaan onze uiterste best doen. En dan maar hopen dat er over twee weken bij de prijsuitreiking tijdens het tentfeest weer een mooie uitslag uitrolt."

Gebak

Organisator Roel Akkermans (33) en zijn GilsKwist-equipe hadden toen al de grootste schik: "En het mooiste van de avond moet nog komen. Door heel Gilze zijn er opdrachten en activiteiten voor de deelnemers. Van bij Sint Franciscus tot in de houtzagerij. We hebben zelfs een piepshow. Niet met blote dames, maar wel met een tekenfilmpje van Muisje Piep."