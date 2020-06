Cutuurplatform Zundert: ‘Hou De Schroef nog even dicht’

Rommelig

In april werd bekend dat Peter Kesseler, die de handschoen had opgepakt om nieuw leven in De Schroef te blazen, ermee stopte. Hij wees erop dat het centrum alleen levensvatbaar kan zijn als de gemeente investeert in een flinke renovatie. Zundert wilde daarmee echter wachten tot er een bredere visie was gemaakt over de toekomst van alle maatschappelijk gebouwen in de gemeente.