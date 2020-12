Curio-studenten zorgen voor kerstsfeer in Grote Kerk

Vandalen vernielen atelier in Breda: ‘Absoluut laf, want er is toch niets onschuldi­ger dan breiwerk?’

3 december BREDA - Maurice Spapens baalt enorm. Woensdagavond is er ingebroken in de werkplaats van de Bredase kunstenaar in het NS-station Centraal Breda. De puinhoop is groot. ,,Eerlijk gezegd had ik nooit verwacht dat breiwerk zo’n agressie bij iemand kon opwekken.’’