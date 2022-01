Curio stopt met online open dagen en zet de deuren (voorzichtig) weer open: ‘Je krijgt er nu pas gevoel bij’

Op alle vijf locaties van Curio in Breda werden de gasten volgens de RIVM-richtlijnen ontvangen. Bijvoorbeeld op de Markendaalseweg, waar op de hoek met de Houtmarkt de horeca-opleidingen zitten. Maar ook op de Biesdonkweg (zorg en welzijn), Frankenthalerstraat (‘groene’ opleidingen), Terheijdenseweg (techniek) en Wilhelminasingel (economie en mode) gold: van tevoren een tijdslot reserveren en binnen een mondkapje op.

Daardoor waren er bij horeca per dag ongeveer zestig bezoekers, waar dat er vóór de horeca ongeveer honderd waren. Niemand die klaagde, overigens. ,,Dit is enorm belangrijk, zo kunnen we mensen echt laten zien wat we hier doen’’, zegt Davide Pavone.

Koksvak leg je online niet uit

De docent geeft in ‘zijn’ keuken tekst en uitleg over het koksvak. ,,Met koks uit de praktijk, die laten zien dat het echt een pittig vak is. Koken is een erg zintuiglijk beroep, met behalve zicht ook geur en uiteraard smaak. Dat valt online maar lastig over te brengen.’’

Volgens Pavone is het aantal aanmeldingen in twee jaar ongeveer gehalveerd. ,,Alleen de Cas Spijkers Academie, met zestien plaatsen, zit altijd vol. Het is logisch dat er door de horecasluiting van de laatste tijd weinig animo voor de opleiding is. Maar straks is er een enorme toeloop op de horeca. Dan zijn er heel veel vakmensen nodig.’’

Volledig scherm Aan de Markendaalseweg zitten oa de horeca-opleidingen, zeker in deze jaren van veel sluiting van de horeca is dit belangrijk mensen in op t e leiden, werk zat straks. © Pix4Profs/Edwin Wiekens

‘Je ziet het hele plaatje’

Frida van Dongen en haar vader Roger uit Etten-Leur zitten even rustig wat te drinken. ,,Ik was hier gisteren al, voor een eerste indruk’’, zegt Frida zaterdagmiddag. ,,Je ziet meteen de sfeer als je hier binnenstapt. Je spreekt echt mensen voor de uitleg en je krijgt er gevoel bij. Je ziet het hele plaatje. Dat is online veel minder.’’

Haar vader valt haar bij: ,,Het is zo fijn om mensen in de ogen te kijken en vragen te kunnen stellen. Een van mijn andere kinderen wilde naar de open dag op het Mencia, maar dat moest op het laatst toch online. Dat is wezenlijk anders. Online krijg je alleen informatie, op school krijg je er het gevoel bij.’’

Meer aandacht

Overal op de horecaschool zie je aankomende studenten praten met docenten en leerlingen die deze open dagen een handje meehelpen. ,,Door de tijdsloten is er meer aandacht voor de mensen, dat is wel een groot voordeel’’, ondervindt docent Sjoerd de Lange. ,,Alles ontstaat op deze open dagen, door mee te draaien en te ervaren hoe het is. De studenten zijn ook echt blij dat ze weer naar school mogen.’’

Interimmanager Teja Ras is al even blij. ,,Dit hebben we twee jaar niet kunnen doen. Online open dagen, met goed voorbereide filmpjes, zijn toch heel anders. Gastvrijheid moet je vóelen.’’ Ondanks de crisis die de horeca hard treft, is er in de sector veel positiviteit, was te proeven. ,,Als binnenkort de cafés en restaurants weer open mogen, is er een enorme behoefte aan goed opgeleid personeel. We leiden hier echt op voor banen na je studie.’’