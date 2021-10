Curio helpt bij studiekeuze MBO

Stief Kwartierke in Breda stopt na 40 jaar: ‘We hebben het als familie blijkbaar goed gedaan’

15 oktober BREDA - Jarenlang hield horeca-ondernemer Jurgen de Ruijter meerdere ballen in de lucht. Dat was niet vol te houden, hij moest keuzes maken. En dus heeft hij zijn brasserie ’t Stief Kwartierke in de Halstraat verkocht. Met pijn in het hart.