Curio doneert handschoenen en brillen uit laboratoria aan Amphia

35 waterkra­nen gestolen van begraaf­plaats Zuylen: ‘Hoe haal je het in je hoofd?’

18:14 BREDA - Een opmerkelijke diefstal bij Zuylen in Breda. In 2,5 week tijd zijn liefst 35 waterkranen gestolen van de begraafplaats. Directeur Roel Stapper is kwaad: ,,Hoe haal je het in je hoofd om hier te stelen?”