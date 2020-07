Curatoren Sprangers onderzoeken mogelijkheden voor doorstart failliet bouwbedrijf

De rechtbank in Breda sprak dinsdag het faillissement van het bedrijf uit, waar zo’n 185 mensen in dienst zijn. Sprangers heeft het hoofdkantoor in Breda en vestigingen in Terneuzen en Amsterdam. FNV Bouw liet eerder al weten graag in gesprek te willen met de curator en hoopt op een doorstart of overname van het bedrijf. Of dat kan, wordt momenteel onderzocht.

Met de teloorgang van Sprangers gaat een stuk Bredase bouwgeschiedenis verloren die in de achttiende (!) eeuw begon. Het bedrijf werd immers in 1796 opgericht in Princenhage.

Projecten

Het Bredase bedrijf was betrokken bij tal van spraakmakende projecten, zoals Forum in Rotterdam. Daar gaat het om de bouw van een onderkomen voor Primark, het ombouwen van een kantoorpand tot woontoren en de bouw van winkels aan de Lijnbaan.

In Zeeland was Sprangers onder meer bezig met de nieuwbouw van verpleeghuis Cornelia in Zierikzee, woningbouw in de Hulster wijk Wittebrug en het bedrijf is in Terneuzen betrokken bij het Beurtvaartkade-project.