Cultuurplatform Zundert houdt bijeenkomsten

Nu de corona-maatregelen ontmoetingen weer mogelijk maken, pakt het Cultuurplatform de draad van voor de pandemie weer op. Het platform wil graag weten wat er in de vijf Zundertse kernen speelt op cultureel gebied. Onder meer ook in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Overwogen wordt om tegen die tijd een politiek café te houden over het cultuurbeleid van de gemeente Zundert.

Disciplines

Voor het zover is zijn er drie bijeenkomsten met steeds een ander accent. In de Koutershof in Rijsbergen staat vrijdag 26 november muziek centraal. Op 15 december gaat het in de Wierenbos in Wernhout over beeldende kunst. Op de laatste vrijdag van januari wordt in Het Wapen van Zundert over theater en dans gesproken.