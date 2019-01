Cultuurnacht Breda: keuze uit tachtig creatieve parels

Behalve de bekende cultuurspelers, zijn er op soms onverwachte plaatsen verrassende activiteiten. Zo is er theater in het Apollo Hotel aan het Stationsplein. Kunst van Atelier Sylvia Thijssen bij de oude Koepelgevangenis. Reigerstraat 22 biedt ‘The Circus Showtime’ van de Paaldansstudio en Dance Centre. In de Nieuwstraat is er bij Latte’s and Literature beatbox en poetry. Het oude pand van uitgeverij De Geus (Oude Vest) is open, er is van alles te doen voor kinderen in het Belcrumhuis en er is opera met kunst bij Witte Rook in de Linie (Stationslaan 111).