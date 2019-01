Cultuurnacht Breda hoopt met keuze voor zaterdag op breder publiek

De Cultuurnacht is op 26 januari. En inderdaad: ,,Dat is een zaterdag”, zegt Marc Eysink Smeets van de organiserende stichting Breda Cultureel. ,,De voorgaande jaren was voor de Cultuurnacht altijd een vrijdag ingeruimd. Maar af en toe moet je kijken of er misschien iets anders moet.” Het leidde tot het besluit om naar de zaterdag te verhuizen.

De vrijdag, zo meent Eysink Smeets: ,,Is niet de meest uitgelezen avond om zo’n breed en groot evenement te houden. Mensen zijn moe van de werkweek, kiezen sneller voor een avondje op de bank. Door naar de zaterdag te verhuizen en het evenement bovendien al aan het einde van de middag te laten beginnen, sluit de Cultuurnacht beter aan bij de dynamiek van de binnenstad. Het is zo aantrekkelijker voor mensen om het te combineren met ‘een dagje Breda’.”

Eerder beginnen

De Cultuurnacht begint, anders dan voorgaande jaren, om 16.00 uur in plaats van 19.00 uur. De organisatie hoopt dat er daardoor een breder publiek mee in aanraking komt. Mensen die voor iets anders in de stad zijn, de culturele activiteiten zien en besluiten een graantje mee te pikken. Zo trekt het evenement wellicht meer dan de ongeveer 4.500 betalende en circa 1000 niet betalende bezoekers die er nu elk jaar op af komen.

Bovendien: ,,Door eerder te beginnen, is het evenement aantrekkelijker voor kinderen.” Voor die doelgroep was al extra aandacht, zo werd jaarlijks tijdens een speciaal kinderprogramma een kindercultuurburgemeester benoemd, maar: ,,Doordat die pas rond 19.00 uur werd aangesteld, was er voor kinderen weinig tijd over om veel van de Cultuurnacht mee te krijgen.” Dit jaar: ,,Wordt de kindercultuurburgemeester al vrijdagmiddag geïnstalleerd.” Zo is er zaterdag voor kinderen meer tijd om activiteiten te bezoeken.

Armslag

Dat geldt ook voor volwassenen. ,,Bezoekers vonden de Cultuurnacht vrij kort. In de paar uur die ze hadden, konden ze maar een klein deel van de circa vijftig deelnemende locaties bezoeken.” Ook met de paar uur extra die nu aan de Cultuurnacht is geplakt, blijft het ondoenlijk om alle tachtig activiteiten op die vijftig locaties te zien, zegt Eysink Smeets: ,,Maar er is meer armslag.”

Tijdens de Cultuurnacht presenteert de Bredase cultuursector zich met uiteenlopende en verrassende activiteiten. Die zijn met een passe-partout (voorverkoop 10 euro) te bezoeken.

Dansvloer

De meeste locaties zijn te vinden in het centrum, waar vooral een grote verlichte dansvloer opvalt. Die moet, met DJ's van de DJ-school en Bredase dansgroepen bezoekers op de Grote Markt verleiden mee te dansen. Daarnaast is er veel te doen in de Belcrum. Hier presenteert Breda Barst zich bijvoorbeeld op STEK aan de Veilingkade. Ook in en rond het voormalige belastingkantoor, dat tegenwoordig met als naam De Teruggave veel creatieve ondernemers onderdak biedt, zijn talloze activiteiten.