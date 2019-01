Cultuurnacht Breda beter af op zaterdag

Vergeten Bredase komiek Huub Martron in radioserie

26 januari BREDA - De Bredase entertainer en pianist Huub Matron (1923-2005) was een van de eerste tv-sterren van Nederland. Aan zijn optredens op radio en tv in de vroege jaren vijftig kwam plotseling een einde. Over het leven van de Bredase Hagenaar is vanaf 3 februari op Radio 5 een zesdelige serie te beluisteren.