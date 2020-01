Cultuurnacht Breda 2020 officieel van start voor jong en oud

BREDA - In de binnenstad van Breda is zaterdagmiddag Cultuurnacht 2020 officieel gestart. Net als vorig jaar begon het programma al om 16.00 uur. Hiermee hoopt de organisatie ook de jeugd meer te betrekken bij het evenement.

De namiddag van Cultuurnacht Breda staat vooral in het teken van de wat jongere bezoeker. Zo wordt er in het Chassé Theater de kindvriendelijke voorstelling Radio Walvis opgevoerd. Een poëtische hommage aan de eeuwenoude Inuit-sprookjes. In de Tussentijd mogen de kinderen zelf meedoen tijdens het kinderdansfestijn Prikpary.

Makersbase in De Nieuwe Veste

Ook in de gloednieuwe culturele markthal in De Nieuwe Veste is er genoeg te doen. Zo is hier een hoek ingericht voor Makersbase. ,,We laten hier jong en oud experimenteren met nieuwe technologieën zoals lasersnijders, 3D-printers en stopmotion”, vertelt medewerker Sven de Ruiter.

Volledig scherm Makersbase in De Nieuwe Veste tijdens Cultuurnacht 2020 © Freek de Swart

Ook kunnen bezoekers hier de eerste stapjes maken in de wondere wereld van het programmeren en mag er gespeeld worden met een greenscreen. Markersbase is overigens ook na de cultuurnacht te bezoeken in De Nieuwe Veste. ,,Zolang we mensen kunnen inspireren met nieuwe technieken is onze opzet geslaagd”, vertelt De Ruiter monter.

Tevreden organisator

Een verdieping hoger in het epicentrum van de Cultuurnacht Breda toont ook organisator Marc Eysink Smeets zich tevreden met de start van het event. De opbouw van de Cultuurnacht is dan ook zonder problemen verlopen. Ook het weer lijkt mee te werken, want er wordt geen regen verwacht. ,,Het kan wel fris worden, dus mensen moeten zich warm aankleden en goede schoenen aantrekken.”

Smeets verwacht dat er ongeveer 6500 bezoekers de Cultuurnacht zullen bekijken. Naast de drukbezochte ruimtes zoals de Grote Kerk en het oude museum Breda hoopt hij dat mensen ook de weg weten te vinden naar de nieuwe locaties. ,,Bij de Belcrumzijde van het station zijn er drie voorstellingen van een harmonieorkest samen met een dansgroep. Dat wordt heel bijzonder, want het orkest zit daar door het publiek heen.”