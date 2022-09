Cultuurinstellingen moeten de zalen warm stoken met veel duurder gas, vrees voor duurdere kaartjes

Metalen tractor­band van vier meter hoogte trekt de aandacht in Zundert

ZUNDERT - Op de rotonde bij de Prinsenstraat in Zundert is afgelopen vrijdag een vier meter hoge metalen tractorband neergezet. Het kunstwerk is een idee van Wil Huijbregts van het gelijknamige loon- en grondwerkbedrijf.

29 augustus