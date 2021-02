Cultuur snuiven, wanneer kan het weer? Breda bereidt zich voor met een programmeur

Wethouder Marianne de Bie (D66, cultuur) praat maandelijks bij met het veelzijdige cultuurveld. Ophalen van wat er leeft, het gevoel. Begin februari was er weer zo’n online-sessie: ,,En dan zie je dat het alle kanten op schiet. Hoe kunnen we elkaar helpen, waar vinden we elkaar? Waar is behoefte aan. Dan gaat het om steun voor huisvesting, het makersfonds of hoe we omgaan met subsidie.”