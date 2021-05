Cultureel Breda nog op slot, maar wél een expositie in de Stadsgalerij, hoe kan dat?

Hoe kan het dat er in de Stadsgalerij vanaf vrijdag een expositie is te zien, terwijl de culturele sector nog gesloten is? ,,Het simpele antwoord is dat we niet onder de culturele sector vallen", zegt uitbater Lilian Joosen. ,,We hadden al in maart open kunnen gaan. De Stadsgalerij is een galerie waar je kunst kunt kopen en valt dus officieel onder de winkels. Als we ons aan de coronaregels houden, dan kan het.”