Cultureel Breda gaat mondjesmaat weer open

Er mogen maar 30 mensen naar binnen, maar Mezz gaat toch weer concerten organiseren. Mezz-directeur Frank van Iersel: ,,We beginnen in december met een nieuw coronaproof concept. De Mezz Music Room, dat is een indoor mini-popfestival waarbij de 30 bezoekers beginnen bij een concert in de grote zaal en daarna doorlopen naar een optreden in de kleine zaal of naar het popcafé. We hebben natuurlijk graag meer bezoekers, maar we zetten graag een kwalitatief goede avond neer voor de 30 toeschouwers. We willen als popzaal in de lucht blijven.”