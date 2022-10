Culinair eten wat de pot schaft bij Fransjepan in Breda

Kunstena­res Suze Robertson treedt uit de schaduw van Van Gogh: ‘Ze was een grootheid’

ETTEN-LEUR - Een bestaan als kunstenaar was lange tijd voor vrouwen niet vanzelfsprekend. In de negentiende eeuw al helemaal niet. Suze Robertson was in die tijd een succesvol kunstenares. Toch raakte ze na haar dood in de vergetelheid.

