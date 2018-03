'CSM-terrein in Breda moet voor de helft woningen krijgen'

BREDA - Het CSM-terrein in Breda zou voor minimaal vijftig procent een woonbestemming moeten krijgen. Dat adviseren marktpartijen, zoals projectontwikkelaars en investeerders. Verder zou het terrein gevuld moeten worden met hoogwaardige bedrijvigheid in combinatie met vrije tijds- en onderwijsvoorzieningen.

Dit schrijft het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad. In de brief worden de resultaten samengevat die de gemeente Breda de afgelopen twee jaar heeft gevoerd met Corbion, de eigenaar van het 26 hectare grote terrein.

Suikerfabriek

In 2005 stopte CSM met de suikerproductie in Breda. In 2010 werd de fabriek aan de Markkade gesloopt. Sindsdien ligt het terrein braak. Corbion (zoals CSM tegenwoordig heet) wil binnen afzienbare tijd van de grond af. Maar daarvoor moet eerst meer duidelijk zijn over mogelijkheden met het terrein.

Nu zit op het CSM-terrein een bedrijvenbestemming. Uit de verkenning is gebleken dat die bestemming geen recht doet aan de mogelijkheden van het gebied, aldus het college. Ook de gemeente wil dat er een mix van functies komt, waarbij een nadrukkelijke link wordt gelegd met de aanwezigheid van water (De Mark) en de ontwikkeling van het tegenovergelegen Havenkwartier bij de Belcrum.

Nieuwe weg

De invulling van het terrein kan niet alleen aan de markt worden overgelaten. Ook de gemeente/overheid zal flink moeten investeren, onder meer in infrastructuur. Zo zou er over het terrein een nieuwe grote ontsluitingsroute moeten gaan lopen komen, die via de Lunetstraat naar de binnenstad leidt. Die route is mede nodig om de Belcrumweg te ontlasten. Die weg is nu een belangrijke verkeersschakel tussen Breda-Noord en het centrum en zal nog zwaarder belast worden als straks het Havenkwartier wordt gerealiseerd.

Bebouwing