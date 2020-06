Crystal meth-loods in Zundert moet een jaar op slot

Cirkels in de parken, op het gras: VVD Breda wil graag, het college zegt ‘nee’

8:00 BREDA - Cirkels in de parken, in de openbare ruimte om de anderhalve meter afstand na te leven. De VVD in Breda is voorstander, naar voorbeeld van Rotterdam: ,,Om tegelijkertijd onze inwoners optimaal kunnen laten genieten van onze mooie parken.” Maar de cirkels komen er niet.