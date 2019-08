Cruyff Court in Breda-Noord blijft behouden maar krijgt mogelijk andere plek

Het smeuïge dagboek van de Commissa­ris van de Koningin

8:00 BREDA/DEN BOSCH - Wat hield de functie van Commissaris van de Koningin in rond 1900? Wat de Brabantse commissaris allemaal deed in die periode valt te lezen in het smeuïge dagboek van mr. Arthur Eduard Joseph baron Van Voorst tot Voorst, dat vanaf vandaag te lezen is op de website van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).