Cruciaal 112-gesprek blijft geheim in moordzaak Megan (15) in Breda

BREDA - Een cruciaal telefoongesprek is het. Het gesprek dat 16-jarige verdachte uit Breda met de 112-alarmcentrale voerde nadat hij zijn vriendin Megan (15) had gedood.

De jongen belde liefst negentien minuten lang met 112. In dat gesprek wordt mogelijk precies duidelijk wat zich in de woning van de jonge Bredase heeft afgespeeld en hoe de twee er op dit moment aan toe waren. De centralist wil de opname van het gesprek echter niet vrijgeven, hoewel de rechtbank dat al twee keer opdroeg. De centralist beroept zich op haar medisch beroepsgeheim.

Geschokt

Dat heeft advocaat Martijn Houweling van de verdachte bevestigd nadat de Telegraaf vrijdag een interview publiceerde waarin de moeder van Megan sprak over het telefoongesprek. Megan overleed vorig jaar op 19 augustus, nadat ze in haar woning aan de Bilderdijkstraat in Breda werd doodgestoken. Haar vriendje, ook nog een tiener, werd kort erna opgepakt. Door de jeugdige leeftijd van de twee werd in heel het land geschokt gereageerd.

In eerste instantie vorderde de officier van justitie de opname. Toen dienden de centralist en de ambulancedienst een klaagschrift in. Ze wilden het niet vrijgeven. Daarop besloten eerst de onderzoeksrechter en daarna de raadkamer van de rechtbank dat de opname in het strafdossier moet. Houweling: ,,Ook de verdediging vindt het van belang dat de opname wordt vrijgegeven.'' De jongen belde met 112, net nadat hij de woning aan de Bilderdijkstraat verliet.